Gastgewerbe : TV-Koch Rach: Mehr für Attraktivität des Gastgewerbes tun

von dpa

23. April 2018, 15:51 Uhr

Der Koch und frühere TV-Restauranttester Christian Rach hat Politik und Unternehmer im Gastgewerbe aufgefordert, sich mehr für die Attraktivität der Arbeit in der Branche einzusetzen. Die Politik erlasse gesetzliche Regelungen meist für eine Industriegesellschaft und vergesse dabei, dass es parallel dazu eine Dienstleistungsgesellschaft gebe, sagte Rach am Montag im Grand Hotel Heiligendamm beim Wettstreit von Jungköchen aus deutschen Luxushotels. In den vergangenen gut zehn Jahren habe sich die Zahl der Koch-Auszubildenden halbiert. Dies sei vor allem auf schwierige Arbeitszeiten und die zu geringe Bezahlung zurückzuführen.