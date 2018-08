Kriminalität : Über 30 000 Euro Schaden bei Einbruch in Reinigungsfirma

von dpa

31. August 2018, 13:25 Uhr

Bei einem Einbruch in eine Reinigungsfirma in Hagenow im Landkreis Ludwigslust-Parchim haben Unbekannte Geld und Gegenstände im Wert von rund 33 000 Euro erbeutet. Der Polizei zufolge sollen die Einbrecher zwischen Donnerstagabend und Freitagmorgen durch ein Fenster in das Gebäude eingestiegen sein. Anschließend entwendeten sie zwei Geldkassetten und mehrere Fahrzeugschlüssel. Von einer Parkfläche nahmen sie außerdem ein Auto mit, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen wegen Diebstahls im besonders schweren Fall.