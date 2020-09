Krankheiten : Über 400 000 Menschen können Grippeschutzimpfung erhalten

In der anstehenden Grippesaison können mehr als 400 000 Menschen in Mecklenburg-Vorpommern eine Grippeschutzimpfung bekommen. Die Impfdosen seien im Vergleich zum Vorjahr um etwa ein Drittel erhöht worden, sagte Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) am Montag in Schwerin. Eine Impfung werde in diesem Jahr besonders empfohlen. Dies könne das Gesundheitssystem bei einem möglichen Anstieg von Corona-Infektionen entlasten.

Avatar_prignitzer von dpa

21. September 2020, 17:08 Uhr