Kirche : über 404 000: Zahl der Katholiken im Norden steigt weiter

Katholiken sind in Norddeutschland nur eine Minderheit, aber eine seit Jahren wachsende. In Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg lebten Ende vergangenen Jahres 404 520 katholische Christen, wie das Erzbistum Hamburg am Freitag mitteilte. Ein Jahr zuvor waren es 401 955, was einen Anstieg um 0,6 Prozent bedeutet. Die Zahl der Kirchenmitglieder sei das siebte Jahr in Folge gestiegen.