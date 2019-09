Festspiele : Über 60 000 Besucher beim Piraten-Open-Air in Grevesmühlen

Die Saison auf den Freilicht-Bühnen in Mecklenburg-Vorpommern neigt sich dem Ende zu. Mit einem besonderen Spektakel verabschiedeten sich am Samstagabend die Piraten in Grevesmühlen von ihren Zuschauern. Die aktuelle Episode des Freibeuter-Abenteuers «Unter falscher Flagge» hatte zehn Wochen lang auf dem Programm gestanden. «Wir sind mit dieser Saison 2019 vollends zufrieden, obwohl wir sechs Tage weniger Spielzeit zur Verfügung hatten, haben wir mehr als 60 000 Besucher im Theater begrüßen dürfen», sagte Intendant Peter Venzmer.

von dpa

01. September 2019, 16:27 Uhr

Auch die Vineta-Saga auf der Insel Usedom wurde für diesen Sommer beendet. Am Samstagabend führten die Schauspieler der Vorpommerschen Landesbühne Anklam das Stück «Vineta - Der Klang des Goldes» zum letzten Mal auf der Ostseebühne in Zinnowitz auf. Insgesamt besuchten 15 000 Zuschauer die Vorstellungen. Das publikumsstärkste Open-Air-Theater im Land sind die Störtebeker-Festspiele auf Rügen mit rund 300 000 Zuschauern pro Saison. In diesem Jahr wird noch eine Woche bis zum 7. September auf der Freilichtbühne in Ralswiek gespielt.