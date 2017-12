Landtag : Überprüfungskommission: Stasi-Hinweise bei Abgeordneten

Schwerin (dpa/mv) - Die Stasi-Überprüfungskommission für den Landtag Mecklenburg-Vorpommerns hat bei zwei Abgeordneten eine Stasitätigkeit festgestellt. Das geht aus dem am Dienstag in Schwerin veröffentlichten Abschlussbericht der Kommission hervor. Demnach liegen für den AfD-Abgeordneten Enrico Komning Hinweise auf eine hauptamtliche Tätigkeit für das Ministerium für Staatssicherheit der DDR vor. Die Kommission beruft sich dabei auf den Bundesbeauftragten für die Stasi-Unterlagen. Komning, der jetzt für die AfD in den Bundestag eingezogen ist, sei jedoch vor Abschluss der Überprüfung aus dem Landtag ausgeschieden. Eine Feststellung könne daher nicht mehr erfolgen.