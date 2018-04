Polizei : Überstunden bei Polizei: Land geht gegen Urteile vor

Das Land nimmt zwei Urteile zur Anrechnung von Überstunden bei der Polizei nicht widerspruchslos hin. Das Landesbereitschaftspolizeiamt habe Antrag auf Zulassung der Berufung gestellt, sagte die Sprecherin des Verwaltungsgerichts Schwerin, Stefanie Hahn, am Montag der Deutschen Presse-Agentur. Die beiden Anträge seien am Freitag dem Oberverwaltungsgericht in Greifswald übersandt worden, das darüber entscheiden werde.

von dpa

30. April 2018, 11:21 Uhr

Das Verwaltungsgericht Schwerin hatte im März entschieden, dass angeordnete Bereitschaftszeiten vollständig anerkannt werden müssen. Bisher werden sie nur zu einem Drittel als Überstunden anerkannt. Die Urteile sind noch nichts rechtskräftig.

Bereitschaftszeiten entstehen nach Angaben der Gewerkschaft der Polizei in der Regel bei Auswärtseinsätzen mit Übernachtungen. Werde für die Zeit zwischen zwei Einsätzen angeordnet, dass die Polizisten in der Unterkunft bleiben müssen, sei das Bereitschaftszeit, erklärte ein Sprecher.