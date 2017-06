Unfälle : Ultraleichtflugzeug von Windböen erfasst: Überschlag

Großes Glück hatte der Pilot eines Ultraleichtflugzeuges beim Landeanflug auf Vilshofen (Landkreis Passau): Beim Aufsetzen auf die Landebahn wurde sein Flieger von einer starken Windböe erfasst und bohrte sich dadurch frontal in den Boden einer angrenzenden Wiese. Nachdem der 55 Jahre alte Pilot aus Mecklenburg-Vorpommern unverletzt ausgestiegen war, kam eine weitere heftige Böe - das Flugzeug überschlug sich und kam auf dem Dach zum Liegen. An dem Fluggerät entstand bei dem Vorfall vom Freitag ein Totalschaden in Höhe von etwa 40 000, wie die Polizei am Samstag mitteilte.

erstellt am 17.Jun.2017 | 11:47 Uhr