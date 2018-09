Sportpolitik : Um Sport besorgt: Bundesstützpunkten droht Schließung

Mecklenburg-Vorpommerns Landespolitik sorgt sich um die Zukunft des Leistungssports im Nordosten. Dem Olympiastützpunkt des Landes droht nach übereinstimmenden Medienberichten am Freitag die Schließung einiger Bundesstützpunkte. «Ich habe sehr große Sorge, dass auch eine nur vorübergehende Nichtanerkennung, insbesondere in den traditions- und erfolgreichen Sportarten Segeln und Kanurennsport, zu einem verheerenden Rückschlag und zu Negativwirkungen auf den gesamten Nachwuchsleistungs- und Spitzensport des Landes führt», zitiert der «Nordkurier» Neubrandenburg aus einem Brief von Sportministerin Birgit Hesse (SPD) an Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU).

von dpa

07. September 2018, 12:56 Uhr

Betroffen sind demnach die Bundesstützpunkte Kanu und Triathlon, die in Neubrandenburg ansässig sind, und das in Rostock-Warnemünde beheimatete Segeln. «Das macht sportfachlich keinen Sinn. So machen wir den Sport komplett kaputt», sagte Torsten Haverland, Geschäftsführer des Landessportbundes (LSB) Mecklenburg-Vorpommern, der «Ostsee-Zeitung» (Rostock). Im Segeln habe es zuletzt einige Erfolge gegeben. Auch im Kanurennsport sei man laut Haverland «wieder auf einem guten Weg».

Eine Entscheidung über die künftige Struktur des Leistungssports in Deutschland soll nach Überprüfung der Stützpunktstruktur gefällt werden. Das ist auch ein Thema bei der Sportministerkonferenz im November. Sitz des Olympiastützpunktes Mecklenburg-Vorpommern ist Rostock mit den Bundesstützpunkten Rudern, Wasserspringen, Short Track und Segeln. Außenstellen gibt es in Schwerin (Boxen, Volleyball, Radsport) und Neubrandenburg (Leichtathletik, Kanu-Rennsport, Triathlon).