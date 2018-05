Bau : Umbau bei oberster Landesbaubehörde geplant

Mecklenburg-Vorpommern will die oberste Landesbaubehörde modernisieren. Finanzminister Mathias Brodkorb (SPD) plant den Umbau des Betriebs für Bau und Liegenschaften (BBL), wie ein Ministeriumssprecher in Schwerin am Freitag sagte. Zuvor hatte der Sender NDR 1 Radio MV über die Pläne berichtet. Der BBL koordiniert mit rund 600 Mitarbeitern den allgemeinen Landesbau, Vorhaben an Hochschulen und Universitätskliniken, an Polizeigebäuden oder den landeseigenen Schlössern.

von dpa

18. Mai 2018, 12:13 Uhr

Im vorigen Jahr war es im Land zu einem Haushaltsüberschuss gekommen, unter anderem weil geplante Investitionen nicht realisiert werden konnten. Brodkorb hatte daher für weniger Bürokratie und Veränderungen im Haushaltsgesetz plädiert, um teure Bauverzögerungen bei staatlichen Vorhaben zu vermeiden. Mit der modernisierten Landesbaubehörde soll schneller gebaut werden können, was die Kostensicherheit erhöhen solle.

Die Bauverwaltung soll zudem stärker in den Regionen präsent sein. Die bisher zwei BBL-Geschäftsbereiche Schwerin und Neubrandenburg mit Außenstellen in Rostock und Greifswald sollen zu vier eigenständigen Bau- und Liegenschaftsämtern werden, die dem Finanzministerium unterstellt sind. In Rostock, der bisherigen BBL-Zentrale, soll weiterhin der Hochschul- und Klinikbau organisiert werden.

Mit den Plänen sei kein Personalabbau verbunden, hob der Ministeriumssprecher hervor. Für höchstens zehn Beschäftigte könnte es zu einem Wechsel des Dienstortes kommen.