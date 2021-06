Schulen : Umfragen an Schulen: Große Sorge wegen Lernlücken und Drucks

Zum Ende des Schuljahres haben Schüler, Eltern und die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW) ihre Sorge über die aktuelle Situation an den Schulen und in den Familien ausgedrückt.

Schwerin | Umfragen unter rund 2000 Schülern, 3500 Eltern und 400 Pädagogen hätten große Lernlücken, einen enormen psychischen Druck und eine hohe Arbeitsbelastung aller Beteiligten deutlich gemacht, sagte der GEW-Landesvorsitzende Maik Walm am Mittwoch. Für das kommende Schuljahr müssten deshalb mehr Lehrkräfte an die Schulen und kleinere Klassen gebildet we...

