Bau : Umgebaute Rostocker Stadthalle hat Platz für 6600 Besucher

In der runderneuerten Rostocker Stadthalle wird am heutigen Mittwoch der Abschluss der rund zweieinhalbjährigen Bauarbeiten gefeiert. Dabei wurde unter anderem ein zusätzlicher Rang geschaffen, mit dem die Besucherkapazität um rund 650 Plätze ausgebaut wurde. Die Halle fasst nun nach Angaben von Messechefin Petra Burmeister maximal 6600 Besucher. Diese Zahl könne bei nicht bestuhlten Konzerten erreicht werden. Burmeister ging von einer Gesamtinvestition von rund 18 Millionen Euro aus. Darin seien die Arbeiten am Parkplatz in diesem Sommer schon berücksichtigt.