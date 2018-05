Verkehr : Umgekippter Fischtransporter sorgt für Sperrung der B 109

Erneut hat ein umgekippter Lastwagen in Mecklenburg-Vorpommern Fischabfälle auf einer Bundesstraße verloren und eine Sperrung verursacht. Der Polizei zufolge war der Lkw am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 109 von Ducherow nach Anklam im Landkreis Vorpommern-Greifswald unterwegs, als ihn ein Auto überholte und wegen des Gegenverkehrs unerwartet früh einscheren musste. Um eine Kollision zu vermeiden, lenkte der Lastwagenfahrer sein Fahrzeug nach rechts, wobei er in einen Graben kippte. Die Fischabfälle verteilten sich anschließend auf der Straße und mussten von einer Fachfirma geborgen werden, wie die Polizei mitteilte.

von dpa

13. Mai 2018, 14:59 Uhr

Für die Bergung wurde die Bundesstraße gesperrt. Angaben zu den beteiligten Fahrern machte die Polizei zunächst nicht. Der Autofahrer sei in Richtung Anklam geflüchtet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 30 000 Euro. Erst am 5. Mai und 20. April waren Sprotten durch umgekippte Fischtransporter auf der Autobahn 20 bei Rostock und der Bundesstraße 110 im Landkreis Vorpommern-Greifswald verteilt worden.