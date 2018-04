Energie : Umspannwerk für Offshore-Windpark «Arkona» installiert

In der Ostsee nordöstlich der Insel Rügen ist in der Nacht zu Montag die Umspannplattform für den Offshore-Windpark montiert worden. Der 4000 Tonnen schwere Block ist die bisher schwerste Wechselstromplattform, die in einem Stück von einer Schleppbarge auf ein Fundament gehoben wurde, wie ein Sprecher des Energiekonzerns Eon berichtete. Zum Einsatz kam dabei das Schwerlastkranschiff «Oleg Strashnov». Zuvor war die Plattform aus dem bretonischen Saint Nazaire in das Baufeld rund 35 Kilometer nordöstlich von Rügen geschleppt worden.

von dpa

09. April 2018, 10:18 Uhr

Laut Eon soll der rund 1,2 Milliarden Euro teure Windpark voraussichtlich im ersten Quartal 2019 fertiggestellt sein. Mit 385 Megawatt wird «Arkona» der bislang leistungsstärkste Windpark in der deutschen Ostsee und kann rechnerisch rund 400 000 Haushalte mit Strom versorgen.