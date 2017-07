Umwelt : Umweltminister: Managementplan für Biber kommt

Dem Biber kann es künftig in Mecklenburg- Vorpommern an den Pelz gehen. Agrar- und Umweltminister Till Backhaus (SPD) habe den Weg für ein Bibermanagement im Land freigemacht, teilte das Ministerium in Schwein am Freitag. Für das Projekt stehen jährlich rund 310 000 Euro aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des Ländlichen Raums (ELER) zur Verfügung. Damit sollen Maßnahmen finanziert werden, um den Konflikt zwischen Land-, Forst- und Wasserwirtschaft mit dem streng geschützten Biber beizulegen. Durch ihre «Bautätigkeit» stauen Biber Flüsse und Bäche an. Das führt zur Überflutungen.