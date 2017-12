Kriminalität : Unbekannte stehlen in Stralsund 450 Bierfässer

von dpa

erstellt am 24.Dez.2017 | 15:25 Uhr

Unbekannte haben rund 450 Bierfässer vom Gelände der Störtebeker Braumanufaktur in Stralsund gestohlen. Auf das Bier kam es den Dieben jedoch nicht an, denn die Edelstahlfässer waren leer, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Ein 50-Liter-Fass wiege rund 12 Kilogramm. Der Brauerei sei ein Schaden von rund 13 500 Euro entstanden. Die Täter seien durch einen Zaun an der Rückseite des Leerguthofs auf das Gelände gelangt.