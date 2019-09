Kriminalität : Unbekannte stehlen Solarmodule im Wert von 30 000 Euro

Avatar_prignitzer von dpa

25. September 2019, 11:15 Uhr

Unbekannte haben vom Dach einer Stallanlage in Wattmannshagen bei Teterow (Landkreis Rostock) Solarmodule im Wert von 30 000 Euro gestohlen. Der Diebstahl sei am Dienstag von einem Techniker festgestellt worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Wann die Module gestohlen wurden, konnte noch nicht festgestellt werden. Es habe aber sicher eines großen Aufwands bedurft, die auf einer Fläche von 375 Quadratmetern verlegten Module abzubauen und wegzufahren.