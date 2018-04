Kriminalität : Unbekannter sprengt Zigarettenautomat mit Pyrotechnik

von dpa

27. April 2018, 07:45 Uhr

Ein Unbekannter hat in Dobin am See (Kreis Ludwigslust-Parchim) einen Zigarettenautomaten mithilfe von Pyrotechnik gesprengt. Der Apparat im Ortsteil Rubow wurde komplett zerstört, wie die Polizei am Freitagmorgen mitteilte. Zunächst blieb unklar, ob der Täter Zigaretten oder Geld stehlen konnte.