Unfälle : Unfall auf «Fusion»-Gelände: Mann stürzt von Leiter

von dpa

21. Juni 2019, 17:21 Uhr

Eine Woche vor Beginn des «Fusion»-Festivals ist ein Mann in Lärz (Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) auf dem Veranstaltungsgelände aus rund drei Metern Höhe von einer Leiter gestürzt. Der 48-Jährige sei am Donnerstag schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen worden, teilte die Polizei mit. Der Mann habe eine Laterne aufhängen wollen, als die Leiter weggerutscht sei. Er war nach Angaben der Beamten kein Helfer oder Arbeiter für das Festival. Es sei unklar, warum er in der Höhe gearbeitet habe.