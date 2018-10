Notfälle : Unfall auf Schießanlage - Mann am Arm verletzt

von dpa

01. Oktober 2018, 19:42 Uhr

Auf einer Schießanlage in Güstrow ist ein Mann durch einen Schuss in einen Arm verletzt worden. Wie die Polizei in Rostock mitteilte, ereignete sich der Unfall am Montag beim Schießtraining eines privaten Sicherheitsunternehmens. Dabei habe sich ungewollt ein Schuss gelöst. Der angeschossene 40-Jährige wurde in das Klinikum in Güstrow gebracht und notoperiert. Lebensgefahr bestand nach Polizeiangaben nicht. Die Kriminalpolizei nahm Ermittlungen zur Unfallursache auf und prüft, ob Sicherheitsvorschriften ungenügend beachtet wurden.