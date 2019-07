Unfälle : Unfall bei Wildwechsel: Schwer verletzte Motorradfahrer

von dpa

22. Juli 2019, 06:37 Uhr

Bei einem Auffahrunfall zweier Motorräder im Kreis Nordwestmecklenburg sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Eine 46-Jährige bremste wegen Wildwechsels am Sonntagabend auf der Bundesstraße nahe Warin, wie die Polizei mitteilte. Daraufhin konnte ein 52-Jähriger mit seiner Maschine nicht mehr rechtzeitig bremsen und krachte in ihr Motorrad. Beide verletzten sich schwer und kamen in ein Krankenhaus in Wismar