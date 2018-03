Unfälle : Unfall mit Straßenbahn: Autofahrer verletzt

von dpa

31. März 2018, 08:44 Uhr

Ein 32-Jähriger ist mit seinem Auto in Rostock mit einer Straßenbahn zusammengestoßen. Wie die Polizei weiter mitteilte, hatte der Mann am Freitagabend nicht auf die Vorfahrt geachtet. Er kam mit leichten Verletzungen in eine Klinik. Der 35 Jahre alte Straßenbahnfahrer und seine Fahrgäste wurden nicht verletzt.