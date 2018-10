Hochschulen : Uni Greifswald vergibt 55 Deutschlandstipendien

von dpa

26. Oktober 2018, 11:18 Uhr

Greifswald (dpa/mv) – An der Universität Greifswald erhalten in diesem Studienjahr 55 Studierende ein Deutschlandstipendium. Dies sei das beste Ergebnis seit Einführung des Stipendiums durch den Bund im Jahr 2011, teilte die Universität am Freitag mit. Die Höhe des Deutschlandstipendiums beträgt 300 Euro pro Monat. Die Hälfte der Summe finanziert der Bund. Der restliche Betrag wird von der Universität bei Unternehmen, Stiftungen, Vereinen und Privatpersonen eingeworben. In diesem Jahr haben 27 Unternehmen, Verbände und Privatpersonen Stipendien finanziert, 172 Studierende hatten sich beworben.