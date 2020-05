Gesundheit : Uniklinik Rostock fährt Betrieb wieder hoch

Im März schien die Corona-Pandemie auch für Mecklenburg-Vorpommern sehr bedrohlich. Bilder etwa aus Italien prägten die Vorstellungen. Doch der Nordosten ist glimpflich davongekommen. Die Zahl der Intensivbetten wird wieder abgebaut.

Avatar_prignitzer von dpa

19. Mai 2020, 15:41 Uhr

In der Universitätsmedizin Rostock wird nach rund acht Wochen der Regelbetrieb wieder hochgefahren. Die im März wegen der Corona-Pandemie umgesetzten räumlichen und personellen Umstrukturierungen werden bis Ende Mai wieder zurückgenommen, sagte der ärztliche Vorstand der Unimedizin, Christian Schmidt, am Dienstag. Damals wurde etwa die Zahl der Intensivbetten von 58 auf 75 erhöht. Alles, was medizinisch vertretbar verschiebbar war, wurde nach hinten geschoben. Einige Stationen wurden auf ein Mindestmaß heruntergefahren.

Schmidt betonte, dass die Uniklinik bei der Entscheidung, den Regelbetrieb wieder aufzunehmen, nach Vorgaben von Land und Bund handele. Darüber hinaus sei die Klinik in der Lage, innerhalb weniger Tage auf eine mögliche zweite Infektions- und darauf folgender Krankheitswelle entsprechend zu regieren. Die Mediziner zeigten sich sicher, dass die Möglichkeiten der Klinik ausreichen würden, eine solche Lage zu beherrschen. «Die Patientensicherheit wird vor wirtschaftliche Überlegungen gestellt», sagte Schmidt.

Insgesamt sei der Betrieb in den vergangenen Wochen um etwa 30 Prozent heruntergefahren worden, um zusätzliche Betten für Covid-19-kranke Patienten ans Netz nehmen zu können. Der kaufmännische Vorstand Harald Jeguschke ging von einem Umsatzverlust von etwa 20 bis 30 Millionen Euro aus, er rechnete deshalb mit einer Ergebnisverschlechterung von bis zu 3 Millionen Euro.

Wie der Leiter der Abteilung für Tropenmedizin und Infektiologie der Unimedizin Rostock, Emil Reisinger, sagte, sind in den vergangenen Wochen 15 Patienten stationär behandelt worden. Drei davon mussten intensivmedizinisch behandelt werden. Alle Patienten seien gesund entlassen worden.