Unfälle : Unter Sattelzug eingeklemmt: 21-Jähriger schwer verletzt

Ein 21 Jahre alter Autofahrer ist am Freitagmorgen auf der Autobahn 20 bei Schönberg (Landkreis Nordwestmecklenburg) mit seinem Auto unter einen Sattelschlepper geraten und dabei schwer verletzt worden.

Schönberg | Die genaue Unfallursache war zunächst unklar, allerdings herrschte starker Nebel und der junge Mann saß vermutlich unter Alkoholeinfluss am Steuer, wie ein Sprecher der Polizei am Freitag mitteilte. Der 21-Jährige kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. Die Autobahn war zwischen der Anschlussstelle Schönberg und der Raststätte Schönberger Land...

