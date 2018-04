Ausbildung : Unternehmen suchen zeitiger nach Lehrlingen

Wegen des Mangels an Lehrstellen-Bewerbern starten viele Unternehmen ihre Suche nach jungen Leuten zeitiger als in der Vergangenheit. An der Werbe-Aktion «Early bird» (Früher Vogel) beteiligten sich im Internet nach Angaben des Schweriner Wirtschaftsministeriums in den vergangenen Wochen 185 Unternehmen mit 422 zusätzlichen Ausbildungsangeboten. Im vergangenen Jahr seien es 118 Unternehmen mit 266 Angeboten gewesen.

09. April 2018, 12:06 Uhr

Die Early Bird-Aktion lief von Anfang Februar bis Ende März. Dabei konnten Unternehmen ihre noch freien Ausbildungsplätze deutlich sichtbar im Azubi-Atlas der Kampagneninternetseite www. durchstarten-in-mv.de anzeigen lassen. Zusätzlich wurden sie bei Facebook und Instagram vorgestellt.

Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU) betonte allerdings am Montag, dass der direkte Kontakt zwischen Interessent und Ausbildungsbetrieb immer noch der beste sei. «Ein persönlicher Anruf, um sich zu informieren oder das Ausprobieren durch einen Praktikumsplatz oder Schnuppertage in den Firmen sind gute Gelegenheiten, um sich selbst ein Bild vom Unternehmen zu machen», sagte er.