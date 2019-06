Unfälle : Unwetter lassen Bäume umstürzen: Ein Schwerverletzter

von dpa

06. Juni 2019, 18:08 Uhr

Wegen schwerer Unwetter im Nordosten ist ein Autofahrer gegen einen Baum gefahren und hat sich dabei schwer verletzt. Der Sturm rüttelte an dem Baum und gerade als der Autofahrer die L181 bei Tressetin (Landkreis Vorpommern-Rügen) entlang fuhr, kippte der Baum um, wie die Polizei am Donnerstagabend mitteilte. Der Mann wurde ins Krankenhaus gebracht. Auch in anderen Teilen Mecklenburg-Vorpommerns ließen Unwetter Bäume umstürzen und wehten Äste auf die Straße. Das verursachte bis zum frühen Abend vor allem Unfälle mit Blechschäden.