Unwetter : Unwetter sorgt für Überschwemmungen in Schwerin und Rostock

Die heftigen Unwetter am Mittwochabend über Mecklenburg-Vorpommern haben für einen Dauereinsatz der Feuerwehren gesorgt. Besonders betroffen war die Innenstadt von Schwerin.

Avatar_prignitzer von dpa

29. August 2019, 09:21 Uhr

Ein kräftiger Gewitterschauer mit Hagel und Starkregen hat am Mittwochabend in Schwerin für erhebliche Verkehrsbehinderungen und einen Dauereinsatz der Feuerwehren gesorgt. Besonders betroffen war laut Feuerwehrangaben der Innenstadtbereich. Die Tiefgarage des Stadthauses sei auch am Morgen noch überflutet gewesen. Fahrstühle würden nicht funktionieren, da die Schächte noch voller Wasser seien. Laut des Wetterstudios von NDR 1 Radio Mecklenburg-Vorpommern fiel am Schweriner Schloss so viel Regen wie sonst in einem Monat.

Mindestens 200 Vorfälle hätten die Einsatzkräfte bis in die Morgenstunden beschäftigt. In der Innenstadt standen Straßen unter Wasser, aus Gullydeckeln sprudelte das Wasser. Die Einsatzkräfte mussten vollgelaufene Keller leerpumpen. In vielen Gebäuden stand das Wasser kniehoch. Nach Angaben der Polizei war das Telefon der örtlichen Feuerwehr überlastet. Laut den ersten Erkenntnissen wurde niemand verletzt.

Auch in Rostock gingen dutzende Notrufe ein. Die Feuerwehr musste bis zum späten Mittwochabend zu rund 50 Unwettereinsätzen ausrücken, meistens wegen vollgelaufener Keller. Größere Sachschäden und Verletzte habe es nicht gegeben. Schon am Dienstag hatte es in Rostock schwere Gewitter gegeben.