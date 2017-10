von dpa

erstellt am 05.Okt.2017 | 18:25 Uhr

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat die Unwetterwarnung vor orkanartigen Böen in Norddeutschland am Donnerstagabend aufgehoben. Der DWD hatte in der Nacht zum Donnerstag vor der Gefahr von orkanartigen Böen gewarnt.

Deutscher Wetterdienst