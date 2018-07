Notfälle : Urlauber stirbt beim Schwimmen in der Ostsee

von dpa

23. Juli 2018, 06:14 Uhr

Ein 81 Jahre alter Urlauber ist beim Schwimmen in der Ostsee ums Leben gekommen. Der Mann ging am Sonntagabend auf der Insel Usedom nahe dem Seebad Ahlbeck ins Wasser, wie die Polizei mitteilte. Als er nicht wieder an Land kam, machten sich Rettungsschwimmer auf die Suche. Nach rund einer halben Stunde fanden sie den leblosen 81-Jährigen aus Sachsen-Anhalt im Wasser und brachten ihn ans Ufer. Einer Notärztin gelang es nicht, den Mann zu reanimieren. Die genaue Todesursache stand zunächst nicht fest.