Notfälle : Urlauber stirbt nach Angelunfall

Ein 77 Jahre alter Angler ist am Freitag auf dem Petersdorfer See nahe Malchow (Landkreis Mecklenburgische Seeplatte) ums Leben gekommen. Der Urlauber war am Nachmittag bei einem tragischen Unfall über Bord gegangen, wie die Polizei mitteilte. Er saß mit vier anderen Urlaubern aus Thüringen und Schleswig-Holstein in dem Boot und hatte versucht, die Position einer Angel zu korrigieren. Das Boot bekam danach Schlagseite, der Mann fiel ins Wasser - «und alle anderen Personen sprangen hinterher, um sich gegenseitig zu retten». Auch mehrere Zeugen halfen.

von dpa

05. Oktober 2018, 21:56 Uhr

Zwar konnte der 77-Jährige genau wie alle anderen aus dem Wasser gerettet werden. Nach zunächst erfolgreicher Wiederbelebung starb er dann aber - wobei die genaue Todesursache unklar war. Unter den anderen Bootsinsassen im Alter zwischen 54 und 77 Jahren war auch die Ehefrau des Toten. Sie erlitt einen Schock.