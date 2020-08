Unfälle : Ursache für Flugzeugabsturz auf Usedom weiter unklar

Die Ursache für den Absturz eines Kleinflugzeuges auf der Insel Usedom, bei dem am Sonntag ein 57-jähriger Pilot getötet wurde, ist weiter unklar. Die Trümmer des Wracks seien in der Nähe des Flughafens Heringsdorf (Landkreis Vorpommern-Greifswald) bei Zirchow geborgen worden, darunter auch der Flugschreiber, erklärte ein Polizeisprecher am Montag. Experten der Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung haben die Ermittlungen übernommen.

Avatar_prignitzer von dpa

03. August 2020, 08:01 Uhr