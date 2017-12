Prozesse : Urteil erwartet im Prozess um Skelett im Brunnen

vergrößern 1 von 1 Foto: David-Wolfgang Ebener 1 von 1

20.Dez.2017

Der Fall sorgte für Schlagzeilen, weil das Skelett des Toten erst 2015 in Schönermark bei Prenzlau entdeckt wurde. Die Ermittlungen erstreckten sich von Neubrandenburg (Mecklenburg-Vorpommern), woher das Opfer kam und auch die meisten Beteiligten stammen, bis nach Sachsen. Der Getötete betrieb einen Sonderpostenmarkt in Neubrandenburg und hatte den Angeklagten damals angestellt. Dieser lebte mit Bekannten auf einem Gehöft in Schönermark, wohin später auch das Opfer zog.

Der Geschädigte hatte sich 2009 laut Staatsanwaltschaft von dem Angeklagten trennen wollen. Dieser habe das Opfer aus Eifersucht und wegen finanzieller Sorgen getötet und in Decken gewickelt verschwinden lassen.