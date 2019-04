Prozesse : Urteil im Schweriner Raubmord-Prozess erwartet

von dpa

11. April 2019, 02:41 Uhr

Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Schweriner Rentnerin soll am Donnerstag das Urteil verkündet werden. Die Staatsanwältin hatte am Landgericht Schwerin wegen Mordes eine lebenslange Freiheitsstrafe für den 24 Jahre alten Angeklagten verlangt. Zusätzlich beantragte sie, die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Der gelernte Koch hatte gestanden, Anfang September 2018 eine 85-jährige Frau getötet zu haben, als sie ihn nachts bei einem Einbruch in ihr Haus ertappt hatte. Nach Ansicht der Staatsanwältin tötete der Deutsche unter anderem aus Habgier und um eine andere Straftat zu ermöglichen. Der Verteidiger wertete die Tat des Angeklagten als Raub mit Todesfolge und plädierte für eine Haftstrafe von zehn Jahren.