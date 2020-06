Prozesse : Urteil in Revisionsprozess um Tod einer Frau

Der Revisionsprozess um den mutmaßlich gewaltsamen Tod einer aus Rheinland-Pfalz stammenden Frau in Mecklenburg-Vorpommern soll heute nach 15 Monaten Verhandlung zu Ende gehen. Nach Angaben des Landgerichts Neubrandenburg will die Kammer ein Urteil gegen den 54-jährigen damaligen Lebensgefährten der Frau verkünden. Der Angeklagte soll die 32-Jährige, die aus Rheinland-Pfalz zu ihm gezogen war, 2016 im Streit in seinem Haus in Alt Rehse nackt ans Bett gefesselt, gepeitscht und laut Staatsanwaltschaft dort sterben lassen haben. Die Leiche hatten Polizisten erst Wochen später zufällig - auf eine Sackkarre gebunden - in dem Haus gefunden. Das Paar hatte sich im Internet kennengelernt.

Avatar_prignitzer von dpa

19. Juni 2020, 01:40 Uhr

Der Mann war 2017 wegen Körperverletzung mit Todesfolge zu fünf Jahren Freiheitsstrafe verurteilt worden. Dabei hatte sich die Kammer unter anderem auf Angaben des Lebensgefährten gegenüber der Polizei kurz nach der Festnahme bezogen und ihn als «vermindert schuldfähig» eingeschätzt, obwohl er eine psychische Begutachtung abgelehnt hatte. Sein Anwalt legte Revision ein. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob das Urteil auf und ordnete eine Neuverhandlung an.