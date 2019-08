Unfälle : Usedom: 76 Jahre alter Radfahrer nach Unfall in Lebensgefahr

von dpa

20. August 2019, 19:45 Uhr

Ein 76 Jahre alter Fahrradfahrer ist am Dienstag in Zinnowitz auf Usedom (Landkreis Vorpommern-Greifswald) von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 31 Jahre alte Autofahrerin habe den Abstand zu dem vorfahrtsberechtigten Radfahrer «offenbar» falsch eingeschätzt und sei nach einem kurzen Stopp an der Haltelinie an einer Kreuzung losgefahren. Fahrrad und Auto kollidierten - der 76-Jährige fiel mit dem Kopf auf die Fahrbahn und erlitt lebensbedrohliche Kopfverletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte ihn ins Klinikum nach Greifswald.