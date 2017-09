Festspiele : Usedomer Musikpreis: Cellistin Emilia Lomakowa gewinnt

Das 24. Usedomer Musikfestival, das in diesem Jahr Dänemark zum Schwerpunkt macht, startet am 23. September. In 40 Konzerten präsentieren bis 14. Oktober Musiker und Stars des Gastlandes die Musik Dänemarks. Zu den Konzerten im Kraftwerk Peenemünde, in Kirchen und Konzertsälen sowie zu den musikalischen Rundfahrten erwarten die Veranstalter etwa 14 000 Besucher. Eröffnet wird die Konzertreihe am 23. September in Heringsdorf mit einem Konzert des Danish String Quartetts - eines der weltweit gefragtesten Streichquartette. Der dänische Komponist Niels Wilhelm Gade, der vor 150 Jahren geboren wurde und im 19. Jahrhundert zu den wichtigen Persönlichkeiten zählte, steht im Mittelpunkt der diesjährigen Konzerte.

Usedomer Musikfestival

von dpa

erstellt am 15.Sep.2017 | 10:47 Uhr