Kriminalität : Usedomer Seniorin mit Enkeltrick um 30 000 Euro betrogen

von dpa

18. Mai 2018, 14:18 Uhr

Eine 84-jährige Rentnerin von der Insel Usedom ist mit dem sogenannten Enkeltrick um 30 000 Euro betrogen worden. Die Frau hatte am Donnerstag einen Anruf von ihrem angeblichen Neffen erhalten, wie die Polizei am Freitag in Anklam mitteilte. Der Mann hatte angegeben, dringend Geld zu benötigen, da er sich gerade in Stettin auf einer Immobilien-Auktion befände. Die Rentnerin aus Benz hob das Geld ab. Taxifahrer und Bankmitarbeiterin hätten vergeblich versucht, die Rentnerin von ihrem Vorhaben abzubringen. In Polen angelangt, sei der Neffe auf einmal verhindert gewesen. Sie habe dann das Geld dem vermeintlichen Notar übergeben. Jetzt ermittelt die Kriminalpolizei.