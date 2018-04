Kriminalität : Vater schlägt anderen Vater mit Gardinenstange

Erst die Söhne, dann die Väter: Nach einem Streit zwischen Schulkindern sind zwei Männer handgreiflich geworden. Einer der Väter habe den anderen mit einer Gardinenstange aus Holz geschlagen, teilte die Polizei in Rostock mit. Demnach waren am Mittwoch in Goldberg (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zunächst fünf Kinder im Alter zwischen acht und zwölf Jahren aneinandergeraten. Grund sei wohl Ärger aus der Schule gewesen. Vom Sperrmüll griffen sich zwei Jungen die Gardinenstange und ein Plastikrohr.

von dpa

05. April 2018, 05:38 Uhr

Daraufhin kamen zwei Väter aus dem Wohnhaus. Doch anstatt zu schlichten, gerieten die Männer selbst in Streit: Mit der Gardinenstange fügte der 42-Jährige dem 34-Jährigen leichte Prellungen zu und muss sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Auch gegen das Opfer wird ermittelt: Er soll den anderen Mann mit einem Elektroschocker attackiert haben.