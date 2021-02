Verbände : Verband: Lockdown bis 14. März wäre „der letzte Sargnagel“

Die Wirtschaft in Mecklenburg-Vorpommern lehnt eine vierwöchige Verlängerung der ursprünglich bis zum 14. Februar geplanten harten Corona-Schutzmaßnahmen ab.

Schwerin | Die bisher vorliegenden Entwürfe für den Corona-Gipfel von Bund und Ländern lösten in den betroffenen Branchen, und nicht nur dort, blankes Entsetzen aus, sagte der Geschäftsführer des Unternehmerdachverbandes VU, Sven Müller, am Mittwoch in Schwerin. „...

