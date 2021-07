Gesundheit : Verband: Niedergelassene Ärzte können Impfungen übernehmen

Die Klagen über eine gewisse Impfmüdigkeit werden immer lauter, das Erreichen einer Herdenimmunität erscheint fern. Nun stellt sich die Frage, ob die Impfzentren noch notwendig sind.

Schwerin | Die niedergelassenen Ärzte in Mecklenburg-Vorpommern sind nach Einschätzung des Hausärzteverbands in der Lage, die Corona-Impfkampagne weitgehend allein zu übernehmen. Impfzentren, wo am Tag um die 1000 Menschen geimpft werden, würden so nicht mehr gebraucht, sagte Verbandschef Stefan Zutz am Donnerstag. „Viele derer, die noch nicht geimpft sind, brau...

