Wohnungspolitik : Verband will Alternativen zu Wohnungsfirma-Verkauf prüfen

Im Streit um einen möglichen Verkauf der kommunalen Wohnungsgesellschaft in Grimmen (Vorpommern-Rügen) hat der Verband Norddeutscher Wohnungsunternehmen (VNW) Unterstützung bei der Prüfung von Alternativen angeboten und einen Vorschlag unterbreitet. «Wenn die Stadt will, werden wir bis Frühjahr nächsten Jahres liefern und eine Grundlage für die Zukunft der GWG schaffen», sagte Verbandschef Andreas Breitner am Montag.

von dpa

03. September 2018, 14:27 Uhr

Der Verband wolle für die Stadt als Eigentümerin der Wohnungsbaugesellschaft ein Zukunftskonzept erarbeiten, das zu einer nachhaltigen Gesundung der Gesellschaft führe. Neben der wirtschaftlichen Sanierung der GWG solle die Umwandlung in eine Genossenschaft, die Fusion mit einer anderen Genossenschaft und die Geschäftsbesorgung durch ein anderes Wohnungsunternehmen geprüft werden.

Breitner warnte im Vorfeld der Stadtvertretersitzung am 6. September vor den Risiken eines Verkaufs. Bundesweit hätten Verkäufe gezeigt, dass alle betroffenen Kommunen damit ihren direkten Einfluss auf städtebauliche Entwicklungen und bezahlbares Wohnen aufgegeben haben. Viele Kommunen hätten den Schritt bereut. Breitner hatte sich am Montag mit der Vize-Bürgermeisterin Heike Hübner und Stadtrat Roland Wildgans getroffen.

Die Gemeinnützige Wohnungsbaugesellschaft (GWG) mbH Grimmen ist der größte Vermieter in der ehemaligen Kreisstadt. Sie hat durch alte Kredite millionenschwere Belastungen, unter anderem wegen Sanierungen von Plattenbauten in den 1990er Jahren, und verzeichnet einen Leerstand von 13 Prozent.