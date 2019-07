Kriminalität : Verdächtiger nach Vergewaltigung in Wismar festgenommen

Drei Monate nach der Vergewaltigung einer Frau bei Wismar ist ein Verdächtiger festgenommen worden. Der 19-jährige mutmaßliche Täter aus Nordwestmecklenburg soll die 50 Jahre alte Frau am 5. April gezwungen haben, ihn in ihrem Auto vom Parkplatz eines Einkaufsmarktes in einen abgelegenen Weg nahe des Autobahnkreuzes A14/120 zu fahren. Dort habe er sie brutal vergewaltigt, teilte die Schweriner Staatsanwaltschaft am Donnerstag mit. Bevor er mit dem Auto wieder in die Stadt fuhr, soll er zudem Bargeld von ihr erpresst haben.

von dpa

04. Juli 2019, 13:47 Uhr

Auf die Spur des jungen Mannes kamen die Ermittler den Angaben zufolge durch einen Hinweis aus der Bevölkerung. Seit dem 10. April war nach dem Täter per Phantombild gefahndet worden. Bei dem Verhafteten entnommene DNA-Spuren stimmten mit Spuren aus dem Auto und von der Kleidung der Frau überein. Der Verdächtige sitze nun in Untersuchungshaft.