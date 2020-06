Wirtschaft : Vereinigung der Unternehmensverbände in MV wächst

Die Vereinigung der Unternehmensverbände Mecklenburg-Vorpommern (VUMV) wird mächtiger. Die beiden regionalen Unternehmerverbände Norddeutschland Mecklenburg-Schwerin und Rostock-Mittleres Mecklenburg treten zum 1. Juli der Arbeitgebervereinigung bei, wie der VUMV am Dienstag in Schwerin mitteilte. Damit wachse die Zahl der Mitgliedsverbände auf 43.

09. Juni 2020, 15:08 Uhr

«So paradox es auch klingen mag, Corona hat uns wieder zusammen geführt», erklärte Arbeitgeberpräsident Thomas Lambusch am Dienstag am Rande einer Mitgliederversammlung auf Schloss Hasenwinkel (Landkreis Nordwestmecklenburg). Der Präsident des Unternehmerverbandes Rostock, Frank Haacker, betonte, dass sein Verband in der Corona-Krise gespürt habe, wie wichtig eine gemeinsame, starke Stimme sei.

Der Präsident des Unternehmerverbandes Schwerin, Rolf Paukstat, sagte, die Corona-Krise habe deutlich gemacht, dass die Verbände in MV eng zusammengestanden hätten, um das Überleben der besonders betroffenen Unternehmen zu sichern. «Gemeinsam konnten wir die dramatische Lage der Wirtschaft sehr deutlich kommunizieren und Lösungen erreichen.»