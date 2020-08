Kriminalität : Verfolgungsjagd endet für Raser und Polizei im Wassergraben

Eine Verfolgungsjagd ist für einen Autofahrer und einen Polizeiwagen in einem Wassergraben geendet. Der 32 Jahre alte Mann fuhr laut Polizei am Donnerstagmorgen in Banzkow (Landkreis Ludwigslust-Parchim) deutlich zu schnell durch eine Geschwindigkeitskontrolle, weshalb die Ermittler die Verfolgung aufnahmen. Etwa zehn Kilometer später durchbrach der Fahrer ein Koppeltor und landete in einem Wassergraben.

20. August 2020, 16:46 Uhr