Kriminalität : Verfolgungsjagd mit gestohlenem Auto: Zwei Männer geschnappt

von dpa

03. August 2018, 15:44 Uhr

Nach einer Verfolgungsjagd sind zwei junge Männer in Wismar mit einem gestohlenen Auto gefasst worden. Der Polizei zufolge hatte der 26 Jahre alte Fahrer am späten Donnerstagabend zunächst das Anhaltesignal der Polizei ignoriert. Anschließend kam es zu einer Verfolgungsfahrt. Der Autofahrer verlor dabei die Kontrolle über das Fahrzeug und fuhr auf eine Böschung. Gemeinsam mit seinem 24 Jahre alten Beifahrer versuchte er zwar zu flüchten, wurde jedoch wenig später von den Beamten eingeholt. Wie sich herausstellte, war das Auto, mit dem sie unterwegs waren, als gestohlen gemeldet. Außerdem hatte der Fahrer Drogen konsumiert und hatte eine geringe Menge Rauschgift bei sich, wie die Polizei am Freitag mitteilte.