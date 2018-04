Prozesse : Vergewaltigung: Revisionsprozess vor Landgericht Schwerin

von dpa

09. April 2018, 13:33 Uhr

Wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung muss sich seit Montag ein 27 Jahre alter Mann aus Hagenow erneut vor dem Landgericht in Schwerin verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, im Juli 2015 mit seiner damals 14 Jahre alten Freundin gegen deren Willen Sex gehabt zu haben. In einem ersten Prozess war der Mann im Februar 2017 vor allem aufgrund der Aussagen des Mädchens zu zwei Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt worden. Der Bundesgerichtshof (BGH) hob auf Antrag des Verteidigers das Urteil aber auf. Nach Ansicht der BGH-Richter reichten die im Urteil wiedergegebenen Aussagen des Mädchens nicht für eine Verurteilung aus. Der Fall wurde deshalb zur erneuten Verhandlung an eine andere Strafkammer des Landgerichts verwiesen.