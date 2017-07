Prozesse : Vergleich im Fall Beleidigungs-E-Mail

Der Streit um eine E-Mail mit beleidigendem Inhalt von einem Mitarbeiter des Schweriner Innenministeriums ist beigelegt. Kläger Jens-Uwe Kasowski und der Absender der Nachricht einigten sich am Donnerstag in einem Zivilverfahren am Amtsgericht Neubrandenburg auf einen Vergleich. Der Ministeriumsmitarbeiter wird 900 Euro Schmerzensgeld an den Mann aus Wolgast zahlen, Kasowski zieht seinerseits eine Strafanzeige bei der Staatsanwaltschaft zurück, wie Richterin Heidi Angermüller zusammenfasste. Der Wolgaster hatte die E-Mail, in der er als «kranker Typ» bezeichnet wurde, nach Anfragen beim Ministerium aus Versehen bekommen.