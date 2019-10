Tarife : Verhandlungen über mehr Geld für 66 000 Chemie-Beschäftigte

In der Chemieindustrie beginnen heute die Tarifverhandlungen über mehr Geld für die rund 66 000 Beschäftigten in Norddeutschland. Die Arbeitnehmer wollen nach Angaben der Gewerkschaft IG BCE eine spürbare Entgelterhöhung erreichen. Der Arbeitgeberverband ChemieNord hingegen erklärte, für mehr Geld gebe es angesichts des Strukturwandels in der Branche und in der Autoindustrie keinen Spielraum.

Avatar_prignitzer von dpa

07. Oktober 2019, 01:01 Uhr

Die Arbeitnehmer wollen auch ein persönliches Zukunftskonto von 1000 Euro pro Beschäftigtem durchsetzen, über das jeder individuell verfügen kann. Das Geld auf diesem Konto könnte nach Vorstellungen der Gewerkschaft in zusätzliche freie Tage umgewandelt oder für eine längere Auszeit vom Job angespart werden. Auch eine direkte Auszahlung sei denkbar. Außerdem fordert die Gewerkschaft eine Pflegezusatzversicherung, die von den Arbeitgebern finanziert werden und Lücken bei gesetzlichen Vorsorge schließen soll.

Verhandlungsbeginn für Niedersachsen, Hamburg und Schleswig-Holstein ist in Hannover. Auf Bundesebene starten die Gespräche am 21. Oktober ebenfalls in Hannover.