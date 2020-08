Soziales : Verivox: Neuer Hartz-IV-Satz deckt Stromkosten nicht

Der Hartz-IV-Satz für das kommende Jahr enthält einer Berechnung des Vergleichsportals Verivox zufolge erneut zu wenig Geld für Stromkosten. In Mecklenburg-Vorpommern sei die Strompauschale im Schnitt um 19,4 Prozent zu niedrig angesetzt. Bundesweit liegt das Defizit demnach bei 22 Prozent. Alleinlebenden in MV fehlten damit im Schnitt 82 Euro pro Jahr und bundesweit 94 Euro, heißt es in der Analyse, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Avatar_prignitzer von dpa

29. August 2020, 09:56 Uhr